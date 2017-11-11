العقوبات المتوقعة على الأهلي بسبب قضية العويس

نواف السالم(صدى):

كشف أنيس بن ميم، المحامي والخبير في القانون الرياضي والنزاعات الدولية في ” فيفا ” ، العقوبات المتوقعة للنادي الأهلي، بعد تفاوضه مع الحارس الدولي محمد العويس.

وأكد ” بن ميم ” ، أن أنظمة ” فيفا ” تنص على إيقاع العقوبة على النادي الذي يفاوض لاعب لم يدخل الفترة الحرة بدون العودة الى ناديه بالإضافة لوكيل أعماله وكل من دخل في عملية التفاوض.

وأوضح أن عقوبات التفاوض مع لاعب أثناء الفترة المحرمة تتراوح بين منع اللاعب من اللعب، ومنع النادي من التسجيل لفترة أو فتترتين، وسحب بطاقة اعتماد الوكيل، مشيرا إلى أن العقوبات تختلف بإختلاف الحالات والظروف لكل قضية والمدة المتبقية على دخول اللاعب للفترة الحرة.

وأضاف أن النادي الذي يفاوض لاعب قبل دخوله فترة الـ 6 أشهر يعتبر الطرف الذي حرض اللاعب على عدم التجديد مع ناديه ، قوبات تزوير عقود اللاعبين وأوراق التنازل تخضع لقوانين الاتحاد الذي ينتمي له النادي في حال كان لاعب محلي.