سعود القحطاني يكشف عن شرط حضوره مناظرة مع تميم وأعوانه

طلال الغامدي(صدى):

كشف مجدداً المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني عن استعداده لحضور مناظرة في أي قناة تليفزيونية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وتنظيم الحمدين كاشفا عن الشرط الوحيد لتنفيذ هذا الوعد.

وكتب ذلك المستشار القحطاني اليوم السبت على موقع التواصل عبر صفحته الرسمية على ” تويتر ” : ” على وعدي باستعدادي للمناظرة بأي قناة مع الحمدين وتميم، الشرط الوحيد أن يحضر الثلاثي المرح جميعًا “، في إشارة إلى تنظيم الحمدين و تميم وعزمي بشارة .