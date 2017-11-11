سامي الجابر يوضح آليات نجاح المنتخب في مونديال روسيا 2018

ماجد محمد(صدى):

انتقد مدرب الهلال والشباب السابق سامي الجابر، كل من يقف ضد ارتفاع علم الاخضر في مونديال روسيا بسبب بعض القضايا، ناصحا الجميع بالعمل من أجل ظهور مشرف للمنتخب في كأس العالم 2018 في روسيا.

وكتب الجابر من خلال حسابه عبر تويتر: ” منجز الوصول لكأس العالم انتظرناه ١٢ عام، لكن من المؤسف أن تقرأ لمشجع أو مسؤول رياضي سعودي انه يتمنى ان لا يرتفع علم الاخضر في مونديال روسيا “.

وتابع: ” ردود الفعل الانفعالية في قضايا تم التعامل معها بعدالة وشفافية لن تغير من الامر شئ، ولتكن مصلحة رياضة الوطن أولاً “.