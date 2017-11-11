التايمز: بريطانيا مذعورة من حملة محاربة الفساد بالمملكة لهذا السبب

لندن(صدى):

كشفت مصادر أن الحكومة البريطانية تواجه حرجاً شديدأ بعد إخضاع المملكة عملية تدقيق جديدةعن أكبر صفقة أسلحة بريطانية لها وإعلانها تحقيقات جنائية موسعة حول حملة مكافحة الفساد .

وقالت الصحيفة أن قرار المملكة فتح تحقيق في الصفقة شكل ضغطا سياسيا على بريطانيا بعد أن توقف في 2006م مشيرةً إلى أن السياسيون علقوا بقولهم : أن ذلك يمثل لائحة اتهام للسياسة الخارجية البريطانية.

وتابعت أنه طالب السياسيون مكتب مكافحة عمليات الاحتيال الخطيرة في بريطانيا بإعادة فتح التحقيق في القضية لنزع الحرج عن بريطانيا .

وأشارت صحيفة ” التايمز ” البريطانية إلى أنه من بين المتورطين في حملات الفساد أمير ارتبط اسمه بالفضيحة المعروفة بصفقة اليمامة.

ولفتت الصحيفة إلى وجود اتهامات بأن الصفقة التي بلغت قيمتها 43 مليار إسترليني مررت بعد دفع عمولات لوسطاء في المملكة بملايين الدولارات.