المشرف على المنتخب يكشف علاقة رحيله عن منصبه بقضية العويس

ماجد محمد(صدى):

أكد طارق كيال المشرف السابق على المنتخب السعودي، أن قضية الحارس محمد العويس ليست السبب في رحيله عن منصبه.

وقال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة إنه توجد رشوة داخل معسكر المنتخب وأخذ لاعب بطريقة “ دق الخشوم ” .

وأوضح طارق كيال: ” لا توجد صلة بين خروجي من الإشراف على المنتخب السعودي وقضية العويس ولم يسألني احد بهذا الخصوص ” .