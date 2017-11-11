37.2 % نسبة نمو تمويلات المصارف لصادرات القطاع الخاص

عادل الحربي(صدى):

ارتفعت تمويلات المصارف السعودية لصادرات القطاع الخاص، مسجله نموا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017 للمرة الأولى منذ عام 2014، بنسبة 37.2 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2016.

وبلغ حجم التمويل لصادرات القطاع الخاص نحو 27.39 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي ” مسددة ومفتوحة ” ، مسجلة زيادة بلغت نحو 7.43 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2016 البالغة حينها 19.96 مليار ريال.

فيما سجلت نموا بنحو 10.6 في المائة مقارنة بنهاية الربع السابق له، حيث بلغ حينها 24.77 مليار ريال بفارق يقدر بنحو 2.62 مليار ريال.

ويأتي النمو مدعوما بنمو تمويل المنتجات الصناعية خلال الفترة، حيث نمت بنسبة 33 في المائة لتبلغ 23.4 مليار ريال مقارنة بـ 17.66 مليار ريال، وتشكل نحو 85.4 في المائة من إجمالي تمويلات الصادرات.

كما نمت تمويلات المواد الكيماوية والبلاستيكية خلال الفترة بنسبة 78 في المائة، إذ بلغت 3.94 مليار ريال مقارنة بنحو 2.21 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وشكلت نحو 14.4 في المائة من إجمالي التمويلات.

في المقابل، تراجعت تمويلات المصارف المقدمة لصادرات المنتجات الحيوانية والزراعية إلى نحو 51 مليون ريال مقارنة بنحو 82 مليون ريال للفترة المماثلة بنسبة تراجع 38 في المائة، فيما تشكل التمويلات لهذا القطاع 0.2 في المائة من إجمالي التمويلات المقدمة لصادرات القطاع الخاص.