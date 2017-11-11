” الاستثمار الروسي ” يشيد بمحاربة الفساد: المملكة تقدم برنامجا واضحا للاصلاح

موسكو(صدى):

أكد كيريل دمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، أن المملكة تقدم برنامجا واضحا للإصلاح الاقتصادي، مشيدا بتحركات الرياض لمحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد.

وأضاف ” سنستمر في نشاطنا المتعلق بالاستثمار السعودي في روسيا والاستثمار الروسي في السعودية “.

يذكر أن الصندوق الروسي والمستثمرين السعوديين أبرموا اتفاقيات تبلغ قيمتها نحو 2.1 مليار دولار للاستثمار في قطاعات مختلفة من بينها مشاريع البنية التحتية الروسية.

كان الصندوق الروسي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وقعا في 2015م اتفاقيات لتشكيل شراكة استراتيجية طويلة الأمد للاستثمار المشترك في مشاريع بروسيا تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات دولار، وفي نوفمبر الجاري أعلن وزير الطاقة الروسي عن أن الجانبين استثمرا بالفعل في 9 مشاريع مشتركة بقيمة تتجاوز مليار دولار كجزء من الشراكة بينهما، كما يدرسان أكثر من 25 مشروعا إضافيا بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار.