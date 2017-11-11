استجواب أحد مديري حملة الرئيس الأمريكي بشأن اتصالات روسيا

واشنطن(صدى):

استجوب فريق المستشار الخاص روبرت مولر، أحد مديري حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، سام كلوفيس، لتحديد ما إذا كان ترامب، أو كبار مساعديه على علم بحجم اتصالات فريق الحملة بروسيا.

ويبحث مولر عن إجابة حول ما إذا كان المرشح ترامب ثم الرئيس المنتخب ترامب، على علم بالمحادثات مع روسيا.

وكان كلوفيس أدلى بشهادته في أكتوبر أمام هيئة محلفين في التحقيق الذي يجريه مولر عن التدخل الروسي في حملة الرئاسة الانتخابية عام 2016، ويتعاون مع لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ التي تحقق في القضية نفسها.

وفي اتصال في وقت متأخر أمس الجمعة، أحجم البيت الأبيض عن التعليق.

ولم يرد محامو كلوفيس على طلب التعليق، ورفض بيتر كار المتحدث باسم مولر التعليق أيضاً.