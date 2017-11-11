” الإنذار المبكر ” : سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على 6 مناطق

عادل الحربي(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر عدة تنبيهات اليوم السبت لـ ” 6 ” مناطق وذلك لوجود تغيرات مناخية متواصلة تتفاوت على مدار اليوم .

ونبه الإنزار المبكر من حالة سحب رعدية تبدأ الواحدة ظهراً، وتتواصل إلى التاسعة مساء اليوم، سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية في منطقتي جازان ” فيفا ” و ” عسير”.

وأشار إلى وجود رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت العاشرة صباحاً وتتواصل إلى السادسة من مساء اليوم، يصحبها نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في منطقتي القصيم والرياض.

وصدر تنبيه من هيئة الأرصاد بحالة أتربة مثارة وعوالق ترابية بدأت العاشرة صباحاً تتواصل إلى السادسة من مساء اليوم، مع نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار قد تتخللها سحب رعدية ممطرة في منطقة حائل .

وفي الشرقية ” حفر الباطن و الأجزاء المجاورة ” حالة رياح نشطة وسحب رعدية بدأت العاشرة صباحاً، وتتواصل إلى السادسة من مساء اليوم مع نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مع ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.