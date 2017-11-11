العثور على مقبرة عملاقة للخيول في وسط الصين

بكين(صدى):

توصل باحثون إلى حفرة عملاقة بأحد المدن في وسط الصين، يرجح أنها تعود إلى أسرة ملكية قديمة قبل 2400 سنة، حيث تحوي خيولاً وعربات وأكثر من 3 آلاف ضريح، وتعد الأكبر بين مجموعة القبور التي تم العثور عليها مؤخرا.

وقالت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية، نقلاً عن وكالة أنباء ” شينخوا ” الصينية، إن الحفرة هي واحدة من مجموعة المقابر التي يعتقد أنها تحمل بقايا الأسر النبيلة من الدولة “تشنج”، التي حكمت المنطقة بشكل متقطع بين 770 و 221 قبل الميلاد.

ووجد علماء الآثار هذا الاكتشاف بالقرب من مدينة شينتشنغ بمقاطعة خنان بوسط الصين، وقد تم العثور على أربع عربات وهياكل عظمية لأكثر من 90 حصانا داخل الحفرة منذ فبراير الماضي.