محافظ حضرموت يؤيد قائمة الـ 40 ويطالب بإجراءات صارمة

نايف السالم(صدى):

طالب محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الإرهابيين، مؤيدا قرارات المملكة ووضعها قائمة تضم 40 قياديا ومسؤولا حوثيا إرهابيا.

وقال البحسني إن السلطة المحلية في حضرموت تابعت بقلق شديد ما تعرضت له الرياض من قصف عدواني بصاروخ باليستي، أرادت من خلاله عصابات الإرهاب زعزعة أمن واستقرار اليمن والمملكة بل المنطقة والعالم، مؤكداً أن مختلف المكونات السياسية والانتماءات الشعبية في حضرموت تؤيد مواقف المملكة، وتقف معها وكل أبناء الشعب اليمني صفاً واحداً في مواجهة الأعمال الإرهابية العدائية للميليشيات، التي لا يمكن أن ينفذها إلا العملاء.

وأكد أن استهداف المملكة استهداف للأمة الإسلامية ومقدساتها وللآمنين والعزل خارج نطاق مناطق القتال، مشدداً على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات صارمة ورادعة تجاه إيران وميليشياتها الإرهابية التي حولت المنطقة بكاملها إلى بؤرة صراع دموي.