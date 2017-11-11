بالفيديو.. آية قرآنية دفعت رجلا للعفو عن قاتل ابنه

واشنطن(صدى):

أذهل رجل مُسلم محكمة أمريكية عقب عفوه عن قاتل ابنه الذي كان يعمل في توصيل طلبات البيتزا إلى المنازل ، ولقى مصرعه عقب طعنه لسرقته .

ولَم يكتفِ الرجلُ المسلم بالعفو عن هذا الشخص الذي حُكِم عليه بالسجن، لضلوعه بدور في قتل ابنه، بل إنه عانقه أيضاً، حسبما رصدت كاميرا محطة سي إن إن الأميركية.

وتداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو مأخوذ من تقرير لـ ” سي إن إن ” يرصد الواقعة حيث انه أثناء جلسة النطق بالحكم، قام الأب عبدالمنعم سمباط جتمود من مكانه، ليعانق المتهم تري ألكسندر ريلفورد، الذي انهمرت دموعه في تلك الأثناء. وقال الأب إنه يعفو ويصفح عملاً بتعاليم دينه الإسلام.

وقال والد الضحية في الفيديو ” الإسلام يعلمنا أن الله لا يغفر ذنب أحدهم إلا إن عفا عنه أولاً الشخص الذي اقتُرِف بحقه الذنب”، وقال مخاطباً ريلفورد في المحكمة ” باب التوبة إلى الله مفتوح أمامه… ولهذا فلتطرق ذلك الباب. أنت مقبل على فصل جديد من الحياة السعيدة أمامك ” .

يُشار إلى انه في عام 2015 كان الشاب صلاح الدين جيتمود يوصل آخر توصيلة بيتزا هت في حياته، عندما تلقَّى طعنةً حتى الموت، وتعرَّض للسرقة في مبنى شقق سكنية ببلدة ليكسينغتون، بولاية كنتاكي الأميركية، حيث عثر على جثته ممددة في بهو المبنى السكني، حسب القناة التلفزيونية.

وعلى خلفية الجريمة اعتقل 3 أشخاص، إلا أن لجنة كبرى من المحلفين ارتأت أنْ توجِّه أصبع الاتهام إلى ريلفورد بالذات، دون سواه، وأفاد مسؤولون بأن ريلفورد كان هو المخطط لعملية السرقة، بيد أنه نفى قتل جيتمود.

وحكم على ريلفورد بالسجن 31 عاماً، بعدما ثبتت إدانته بالضلوع في جريمة القتل والسرقة، ومحاولة التلاعب بالأدلة وتزييفها، في حادثة طعن جيتمود حتى الموت ، ولكن والد جيتمود قال للمتهم ريلفورد إنه يسامحه ” بالنيابة عن صلاح الدين وأمه ” ، التي توفيت قبل عامين من مقتل ابنها.