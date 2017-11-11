” الخطوط القطرية ” تبيع 3 طائرات وتتسول الركاب
كشفت مصادر أن الخطوط الجوية القطرية لجأت إلى بيع 3 طائرات من أسطولها إلى شركة ” بي.أو.سي أفييشن “، كما سهلت إجراءات الحيوانات التي تسمح بنقلها على متن طائراتها كنوعٍ من تسول الركاب .
وأوضحت شركة بي.أو.سي أفييشن لتأجير الطائرات إنها ستشتري ثلاث طائرات بوينج من الخطوط الجوية القطرية، وستعيد تأجيرها إلى شركة الطيران فور استكمال الصفقة.
وأشارت ” أفييشن ” إن القيمة السوقية التقديرية الحالية للطائرة تبلغ نحو 479 مليون دولار.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12532 ] نشر منذ 1 ساعة
طلال وش فيك عليهم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3377 ] نشر منذ 59 دقيقة
قطر الى الهاوية رويدا رويدا اخوان شريفة
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 48 دقيقة
قطر ينطبق عليها المثل القائل:-(( دبور زن على خراب عشه)).