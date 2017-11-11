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” الخطوط القطرية ” تبيع 3 طائرات وتتسول الركاب

” الخطوط القطرية ” تبيع 3 طائرات وتتسول الركاب
طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر أن الخطوط الجوية القطرية لجأت إلى بيع 3 طائرات من أسطولها إلى شركة ” بي.أو.سي أفييشن “، كما سهلت إجراءات الحيوانات التي تسمح بنقلها على متن طائراتها كنوعٍ من تسول الركاب .

وأوضحت شركة بي.أو.سي أفييشن لتأجير الطائرات إنها ستشتري ثلاث طائرات بوينج من الخطوط الجوية القطرية، وستعيد تأجيرها إلى شركة الطيران فور استكمال الصفقة.

وأشارت ” أفييشن ” إن القيمة السوقية التقديرية الحالية للطائرة تبلغ نحو 479 مليون دولار.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12532 ] نشر منذ 1 ساعة

طلال وش فيك عليهم

[ عدد التعليقات: 3377 ] نشر منذ 59 دقيقة

قطر الى الهاوية رويدا رويدا اخوان شريفة

[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 48 دقيقة

قطر ينطبق عليها المثل القائل:-(( دبور زن على خراب عشه)).

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