اختتام المرحلة الثانية من حملة الرش الضبابي في مديريتين بمحافظة لحج

فهمي محمد(صدى):

ضمن مشروع مكافحة حمى الضنك الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أختتمت أول أمس الخميس الحملة الثانية لحملة الرش الضبابي في مديريتي حالمين وحبيل الجبر بمحافظة لحج, والتي استمرت خمسة أيام واستهدفت 96 ألف نسمة في 546 قرية من المديريتين بالمحافظة ونفذتها 10 فرق و30 عامل فني رش صحي.

وقالمدير برنامج مكافحة الملاريا ومنسق مشروع مكافحة حمى الضنك بمحافظة لحج عادل السيد أن الحملة أستهدفت 14 ألف و760 منزلاً على مستوى مديريتي حالمين وحبيل الجبر .