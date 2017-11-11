مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم إجراء 48 عملية في شبكية العين لليمنيين

نايف السالم(صدى):

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى مكة للعيون بعدن خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي 48 عملية جراحية في شبكية العين للمصابين اليمنيين تكللت جميعها بالنجاح .

وفال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن صالح الذيباني, أنه تم إجراء 48 عملية جراحية كبرى من ضمن 69 حالة تم معاينتها من قبل الطبيب الزائر بدعم كامل من المركز مفيدًا أن هذه العمليات تأتي ضمن البرنامج الموقع مع مؤسسة البصر الخيرية لعلاج إصابات العيون التي تحتاج إلى تدخل جراحي.