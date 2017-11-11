اليوم.. العرب على موعد مع تاريخ جديد في المونديال

نواف السالم(صدى):

ينتظر العرب من المحيط إلى الخليج، اليوم السبت وهو يوم تاريخي خلال أكثر من 80 عاماً للمشاركات العربية بنهائيات كأس العالم حيث تجري مواجهتين حاسمتين للمغرب وتونس في المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال.

ويحل منتخب أسود الأطلس ضيفاً على منافسه اللدود منتخب كوت ديفوا رفي المجموعة الثالثة، ثم تنطلق بعد ذلك بساعة مباراة تونس وليبيا في المجموعة الأولى.

ويعني تعادل المنتخبين تحقيق أكبر إنجاز عربي في تصفيات المونديال، وهو تأهل 4 منتخبات عربية، إذ اقتصر التواجد الأبرز قبل ذلك على 3 منتخبات مرتين، في المكسيك 1986 (المغرب والجزائر والعراق)، وفرنسا 1998 (تونس والمملكة والمغرب)، فيما تعددت المشاركات الثنائية والفردية ولم يغب العرب أبداً عن المونديال منذ نسخة الأرجنتين عام 1978.

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإيفواري في مباراة ستحتضنها العاصمة أبيدجان، حيث تكفي نقطة واحدة يخرج بها المغاربة من قلب ملعب فيليكس هوفويت بوانيي لضمان التأهل إلى المونديال الروسي.

ويملك المغرب 9 نقاط على رأس المجموعة الثالثة، بفارق نقطة عن منتخب كوت ديفوار (8 نقاط)، أي أن المواجهة ستكون مباراة قمة حقيقية بين المتنافسين على بطاقة التأهل.

أما المواجهة الثانية، الأسهل نظرياً بكثير، فستجمع المنتخب التونسي بنظيره الليبي على عشب الملعب الأولمبي في رادس، مما يعني أن نسور قرطاج يتمتعون بعاملي الأرض والجمهور.

ويحتاج التوانسة، الذين يتصدرون المجموعة الأولى بـ13 نقطة، إلى نقطة واحدة فقط للحاق بركب المنتخبات المتأهلة إلى موسكو علماً بأن ليبيا خارج السباق.

وكانت تأهلت المملكة إلى نهائيات المونديال الروسي للمرة الخامسة في تاريخها، الأولى منذ عام 2006. كما ضمن المنتخب المصري المشاركة، لأول مرة منذ نسخة عام 1990 في إيطاليا.