الإطاحة بشخصين صدما دورية طوارئ بالرياض بعد مطاردة مثيرة

حمود العنزي(صدى):

ألقت دوريات الطوارئ بالإدارة العامة للمجاهدين بمدينة الرياض، القبض على شخصين بحي طويق، بعد مطاردة مثيرة.

وكان المتهمان صدما دورية تابعة لدوريات الطوارئ للمجاهدين بمدينة الرياض، والهروب، وتم ملاحقتهما والقبض عليهما بالقوة الجبرية، وعثر بحوزتهما على 23 ألف ريال وقطع من الحشيش المخدر، و44 حبة زاناكس، وخمس طلقات مسدس، وسلاح أبيض ساطور، وغدارة وجراب مسدس.

وتم تسليمهما مع المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيقات وتطبيق الأنظمة والأحكام الشرعية بحقهما.