بالفيديو.. طفلة تتسلق ثلاجة كالسلحفاة

متابعات(صدى):

تسلقت طفلة صغيرة ، الثلاجة كالسلحفاة للوصول إلى أقلام تلوين أخفتها والدتها منها فوق الثلاجة لإيقافها عن تلوين جدران المنزل .

ونشرت والدة الطفلة مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، لإبنتها وهي تتسلق الثلاجة بمهارة شديدة للحصول على الأقلام، وهبطت بمفردها دون مساعدة من أحد.

وقالت الأم تانالي، المقيمة في سانت جورج في يوتا الأمريكية: إنها اعتقدت أنها فقدت طفلتها عندما لم تتمكن من العثور عليها في المنزل، لكنها رصدتها في نهاية المطاف تتسلق الثلاجة.

وأضافت أنها كانت تحاول الوصول إلى الأقلام التي وضعتها فوق الثلاجة عن قصد لوقفها عن تلوين الجدران، حيث أعجبت بتصرف ابنتها، وطلبت منها أن تثبت قدراتها في التسلق، ثم سجلت المشهد بواسطة هاتفها المحمول.