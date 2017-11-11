قرقاش: تغول حزب الله سبب أزمة لبنان الحالية

أبو ظبي(صدى):

قال أنور قرقاش، وزير خارجية الإمارات، إن تغول حزب الله في لبنان وراء الأزمة التي تعيشها بيروت حاليا.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر ” ، ” الأزمة التي تحيط بلبنان هذه الأيام تعود إلى ممارسة النأي الإنتقائ في القضايا الإقليمية وتغوّل حزب الله على الدولة، إزدواجية التوجه بين الحياد العربي والإنحياز الإيراني لا يُعبّر عن رسالة لبنان وموقعه “.

وتابع: ” من حقنا في الخليج العربي أن نرى العلاقات في سياقها الطبيعي، أن نفيد ونستفيد وأن لا نؤذي ولا نؤذى، والصلات السوّية لا تقوم على طريق فردي أحادي الإتجاه، وفِي الحدّ الأدنى يبقى الحياد والنأي بالنفس الملاذ الأسلم “.