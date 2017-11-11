أمريكا ترفض وجود ميليشيات أو عناصر مسلحة في لبنان

واشنطن(صدى):

ذكرت مصادر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في بيان لها عن رفضها التام لوجود أي مكان أو دور للميليشيات في لبنان.

وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون صرح بأنه لا مكان أو دور مشروعاً لأي ميليشيات أو عناصر مسلحة غير قوات الأمن الشرعية التابعة للدولة اللبنانية، التي يجب الاعتراف بها باعتبارها السلطة الوحيدة للأمن في لبنان .