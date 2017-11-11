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بالفيديو.. طباخ يلقي الزيت المغلي على زبون لشكواه من الفاتورة

بالفيديو.. طباخ يلقي الزيت المغلي على زبون لشكواه من الفاتورة
بكين(صدى):

ألقى طباخ بإحدى المطاعم الصينية ، الزيت المغلي على زبون ما أصابة بحروق خطيرة عندما اشتكى أخيه من الطعام.

وأعلنت وسائل إعلام صينية ، أن ” ديبااك ماسكي ” البالغ من العمر 29 عاما ترك بإصابات خطيرة عندما تصاعد الخلاف مع الطاهي وألقى الأخير الزيت المغلي على وجهه.

بدأ الشجار عندما طلب شقيق الضحية ” فيكي ” الفاتورة، حيث رأى أنه لا يتوجب عليه دفع المبلغ كاملا خصوصا أن وجبته كانت مثيرة للاشمئزاز.

وتفاقم الخلاف في مطعم صيني في غرب الهند عندما استدعى فيكي شقيقه ” ديباك ” لمساعدته في الشجار، ولم يتوقع إصابته بجروح خطيرة بعدما ألقى أحد الموظفين الزيت المغلي على وجهه، كما أصيب أحد أصدقاء ديباك بحروق في بطنه.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 37709 ] نشر منذ 2 ساعتين

مجرمون ..

[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 33 دقيقة

الشديد من يملك نفسه عند الغضب. مهما كان المشكلة ماتحل إلا باالحوار العقلاني والمنطقي فقط.

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