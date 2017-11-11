تهديد مذيعة مونت كارلو بنشوب أزمة بين المملكة وفرنسا تشعل سخرية السوشيال ميديا

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” تغريدة لمذيعة في أذاعة مونت كارلو بمزيد من السخرية والإنتقاد خلال اليومين الماضيين، بعد تهديدها بتفجير أزمة دبلوماسية بين المملكة وباريس .

وجاء تهديد المذيعة بناء على خلفية انتقاد الكاتب محمد الساعد في ” عكاظ ” لتغريدة على حسابه في ” تويتر ” أن المذيعة مناصرة للجانب القطري بينما تحاول انتقاد المملكة. مما جعل المذيعة تكشر عن أنيابها وتطالب الحمود الساعد عبر تغريدة بتقديم الدليل على اتهاماته وحذف التغريدة قبل أن تفجر أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وجلبت جملة الحمود التهديدية مزيداً من الانتقادات والتندر، وتحولت للطابع الساخر بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض أول أمس الخميس وسط تعليقات من كتاب وإعلاميين سعوديين معروفين، ومغردين خليجيين واصفين تهديدها بـ ” الهياط ” إذ ربط منتقدوها بين تهديداتها وزيارة ماكرون بطريقة وصفت بـ ” اللاذعة ” .

ولم يعلم ماكرون بما يحدث في ” تويتر ” إذ فضّل استغلال الزيارة القصيرة في تمتين علاقات بلاده مع الرياض، وبحث ملفات اليمن ولبنان وإيران .

كتب المحامي والكاتب العكاظي عبدالرحمن اللاحم، ” سلّم نفسك يا محمد قبل انفجار أزمة دبلوماسية بين الرياض وباريس، ضحي بنفسك من أجل الوطن .”

ونشرت الكاتبة في عكاظ هيلة المشوح: المجتمع الدولي يطالب باريس بضبط النفس بينما تساءل الساعد: هل فعلاً الرئيس الفرنسي وصل للرياض .