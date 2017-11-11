استطلاع: 91% يؤيدون إصدار مشروع قانون لتجريم واقعة ” المعلمة الوهمية “

طلال الغامدي(صدى):

كشف استطلاع أجرته صحيفة صدى أن 91% من العينة المستطلع آراؤها يؤيدون صدور مشروع قانون يجرم المتورطين في وقائع مشابهة لواقعة ” المعلمة الوهمية ” حتى يتم محاسبتهم وفق النظام.

فيما رفض 7% من العينة صدور مشروع قانون بالتجريم اعتقادا منهم ان القوانين التي تحارب الفساد كافية لمحاسبة كافة المتورطين في مثل هذه القضايا، وأبدى 2% من المستطلعين عدم درايتهم بالأمر وما هو الإجراء الصحيح المتبع.

وتجرى صدى استطلاعات للرأي في كافة المواضيع التي تهم المواطن لمعرفة تطلعاتهم ووجهات نظرهم في الأمور الحياتية.