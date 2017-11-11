بالصور.. انتحار عائلة من 5 أفراد بالقفز أمام القطار
أقدم مدرس موسيقى هندي يٌدعى دارانيدهار باندا وزوجته سانجيتا وبناتهما الثلاث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13 و20 عاما ، على القفز أمام قطار بعد الاتفاق على الانتحار.
حيث عثر الأهالي على جثث الأسرة المكونة من خمسة أفراد على خط سكة حديد، حيث ترك الحادث المجتمع المحلي في الهند في حالة صدمة.
ووصف زملاء المدرس وطلابه في المدرسة أنه كان شخصا موهوبا وصادقا ويتسم بالطيبة، وفوجئوا بموته مع عائلته بهذه الطريقة المروعة.
في حين قالت الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أنها حالة انتحار جماعي، حيث تم انتشال الجثث بعد أن رصدها سائق القطار بالقرب من بلدة سامبالبور شرق الهند، ولم تتعرف على الظروف التي أدت إلى الوفاة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37693 ] نشر منذ 46 دقيقة
الى جهنم بإذن الله ,,
ضيف[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 30 دقيقة
ابو محمد الله يرد دعوتك عليك انت مين يا مختل عقليا يوم تقول إلى جهنم تراقب الهند ناس غلابا يحتاجوا ناس يوجهوهم للدين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37693 ] نشر منذ 15 دقيقة
يا ضيف تأدب مع ابو محمد ,,
,, نهاية الإنتحار جهنم ، أي إنسان حتى ولو هو غلبان ( حلوه غلبان ) ، على قولتك ,,
,, إلا إذا عندك وحي جديد لم ينزّل على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام .. يناقض وحي محمد ,,
,, ومادام عندك هاالإحساس المرهف والشفقه على الغلابا ، ليش ماتروح لهم وتوجههم ,,؟؟؟
,, صدق من قال :
يا ايها الرجل المعلم غيره // هلاّ لنفسك كان ذا التعليم !!!!!!!!!!!!؟