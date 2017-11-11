إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم مروري بجدة

نايف السالم(صدى):

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق المدينة باتجاه الجنوب مقابل مجمع العرب، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة تلقت صباح اليوم بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم طريق المدينة باتجاه الجنوب مقابل مجمع العرب.

وأضاف: فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت 4 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، إلى موقع الحادث بمتابعة من القائد الميداني فهد الطياري، حيث تبين وجود اصابة خطيرة تم اسعافهاونقلها إلى مستشفى السعودي الالماني ، و6 إصابات مستقرة تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم بالموقع ونقلهم الى مستشفى الملك فهد العام بجدة.