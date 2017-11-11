التشكيلية مها الصويان من ملتقى آثار المملكة: فرصة عظيمة للفنانات السعوديات

العنودالعتيبي(صدى):

شاركت الفنانة التشكيلية مها الصويان في ملتقى اثار المملكة الأول بدعوة رسمية، حيث حضي الملتقى برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله وافتتح الملتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وذكرت الفنانة التشكيلية مها الصويان انه تم إختيارها من قبل المدير العام للملتقى عبدالعزيز المهوس للمشاركة بعرض لوحات ورسم حي بحضور نخبة مميزة من الدبلوماسيين.

وختمت الصويان حديثها قائلة: سعدت كثيرا بالمشاركة في ملتقى آثار المملكة الأول واشكر القائمين على التنظيم الرائع واختياري من ضمن الفنانات التشكيليات المشاركات.