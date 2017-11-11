الكرملين: بوتين وترامب وافقا على بيان مشترك بشأن سوريا

موسكو(صدى):

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقا على بيان مشترك بشأن سوريا بعد حديث مقتضب بينهما خلال قمة أبك في فيتنام، مشيرا إلى أن البيان أعد خصيصاً لاجتماع الرئيسين في مدينة دانانج الفيتنامية على هامش القمة.

وأكد الرئيسان في البيان على توحيد الجهود للقضاء على داعش، مشددان على أهمية مناطق خفض التصعيد في سوريا كإجراء مؤقت لحين التوصل لتسوية للأزمة.

وطالب الرئيسان كل الأطراف السورية بالمشاركة في محادثات جنيف، وأكدا التزامهما بوحدة سوريا وسيادتها، واستبعدا أية حلول عسكرية للأزمة.