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” العدل ” : صرف نفقة الحضانة من إعانات ومكافآت الجهات الرسمية والأهلية

” العدل ” : صرف نفقة الحضانة من إعانات ومكافآت الجهات الرسمية والأهلية
علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر أن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني وافق على تضمين الصكوك الصادرة من المحاكم الخاصة بالحضانة ” أن للحاضن الحق في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية ” .
وأوضحت المصادر أن ذلك جاء بهدف تسريع الإجراءات وعدم إعطاء الفرصة للآباء بالتهرب من نفقة الحضانة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6005 ] نشر منذ 47 دقيقة

بشارة خيرة لكل النساء اللي يكسبون الحضانة والزوج يرفض صرف النفقة الدولة ما تقصر معهم

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