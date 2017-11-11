” العدل ” : صرف نفقة الحضانة من إعانات ومكافآت الجهات الرسمية والأهلية

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر أن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني وافق على تضمين الصكوك الصادرة من المحاكم الخاصة بالحضانة ” أن للحاضن الحق في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية ” .

وأوضحت المصادر أن ذلك جاء بهدف تسريع الإجراءات وعدم إعطاء الفرصة للآباء بالتهرب من نفقة الحضانة .