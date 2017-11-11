” العدل ” : صرف نفقة الحضانة من إعانات ومكافآت الجهات الرسمية والأهلية
كشفت مصادر أن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني وافق على تضمين الصكوك الصادرة من المحاكم الخاصة بالحضانة ” أن للحاضن الحق في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية ” .
وأوضحت المصادر أن ذلك جاء بهدف تسريع الإجراءات وعدم إعطاء الفرصة للآباء بالتهرب من نفقة الحضانة .
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6005 ] نشر منذ 47 دقيقة
بشارة خيرة لكل النساء اللي يكسبون الحضانة والزوج يرفض صرف النفقة الدولة ما تقصر معهم