أسباب متابعة ” كنتاكي ” لـ 11 حسابا فقط على ” تويتر “

متابعات(صدى):

اكتشف شخص يدعى ” مايك إدجت ” ، أن حساب شركة ” كيه إف سي ” ” دجاج كنتاكي ” الشهيرة على موقع ” تويتر ” يتابع أحد عشر حسابا فقط.

وتمكن ” مايك إدجت ” في أكتوبر الماضي، من اكتشاف أن الأحد عشر حسابا الذين تتابعهم ” كنتاكي ” هم عبارة عن خمس فتيات يحملن اسم توابل وستة أشخاص يحملون اسم أعشاب، أي أحد عشر عشبا وتوابل هي مكونات الخلطة السرية لدجاج ” كنتاكي “.

وبعث قسم التسويق لدى الشركة بهدية للرجل عبارة عن لوحة مرسومة توضح ” إدجت ” وهو محمول على كتفي شخصية ” كولونيل ساندرز ” الشهيرة ويشير بإصبعه إلى غروب الشمس أعلى منطقة جبلية.

وأرفقت الشركة باللوحة المرسومة خطابا موقعا من الكولونيل ” ساندر ” بالإضافة على 52 بطاقة قيمة الواحدة خمسة دولارات.