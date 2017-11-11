” المالية ” تكشف تفاصيل نظام المنافسات والمشتروات الجديد

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة المالية تفاصيل نظام المنافسات والمشتروات الحكومية الجديد، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة وتعزيز الشفافية.

وقال سالم المطوع، المستشار في الإدارة القانونية بالوزارة في ورشة عمل لمناقشة مسودة المشروع مساء أمس الأول بالرياض، إن المشروع أعطى للمقاولين حق التظلم من قرارات الترسية وطلب التعويض في حال التأخر بصرف المستحقات.

وسيتم التوسع في طرق الشراء لتتم من خلال 5 أساليب، هى طرح المنافسة على مراحل وعقد الاتفاقيات الإطارية، وإطلاق المزايدات الإلكترونية، وطلب عروض الخدمات الاستشارية والمسابقات.

واستحدث النظام الجديد آليات جديدة لمعرفة وتحديد مؤهلات مقدمي العروض وقدرتهم على تنفيذ العقود، وتطوير آليات إعداد وثائق المنافسة والتركيز على المخرجات ومستويات الأداء المطلوبة.

كما تتضمن استحداث معايير مختلفة لتقييم العروض سواء سعريا أو من خلال الجوانب الأخرى، مع التأسيس لمفهوم تقييم أداء المتعاقد.