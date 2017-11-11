فتح باب إلغاء الإشتراك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

عادل الحربي(صدى):

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، فتح المجال لمَن يرغب في إلغاء مشاركته من المسجلين في جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل عن طريق موقع التسجيل بدءاً من يوم غد الأحد 23 صفر الموافق 12 نوفمبر حتى نهاية فترة التسجيل يوم الخميس 27 صفر الموافق 16 نوفمبر.

وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سلطان البقمي؛ أنه بعد إغلاق موقع التسجيل في الساعة 11 من مساء يوم الخميس سيتم تدقيق البيانات واعتماد المشاركين, مشيراً إلى أن مَن يلغي مشاركته بعد نهاية فترة التسجيل سيطبّق بحقه الشرط المعلن عنه بالمنع من التسجيل في الدورة القادمة.