الصندوق العقاري يدشن 23 خدمة إلكترونية للمواطنين

عادل الحربي(صدى):

أنشاء صندوق التنمية العقارية اليوم السبت نظام إلكتروني لإدارة معاملات برنامج التمويل المدعوم يشتمل على 23 خدمة إلكترونية وذلك لتسهيل الخدمات على المواطنين ” المستفدين “.

وأوضح مدير المشاريع بإدارة تقنية المعلومات بالصندوق سعد الضعيان، إلى أن النظام الإلكتروني يحول جميع إجراءاته من الورقية إلى الرقمية ويمكن من خلاله الاستعلام عن المعاملات الإدارية والطلبات المتعلقة بالإعفاءات،وإنشاء حساب جهات التمويل والحصول على خطابات الإفادة وتحديث بيانات المستفيدين .