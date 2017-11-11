مدينة الملك فهد الطبية تعلن عن 49 وظيفة صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية- عبر موقعها الإلكتروني عن توفر عدد (49) وظيفة صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري مساعد العناية المركزة للإمراض الرئوي (عدد 10 وظائف ) .

– استشاري متخصص طب أسرة عام (عدد 4 وظائف ) .

– استشاري مساعد أمراض القلب بالغين (غير الغازية ) .

– استشاري مساعد طب الأسرة.

– فني تمريض- الرعاية الصحية المنزلية (عدد 10 وظائف ) .

– أخصائي تمريض (عدد 10 وظائف ( .

– أخصائي ثاني تمريض (عدد 10 وظائف ) .

– أخصائي علاج الجهاز التنفس- مسجل الرعاية المنزلية.

– فني علاج الجهاز التنفسي- الرعاية المنزلية.

– أخصائي ثاني العلاج الطبيعي- الرعاية المنزلية.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخولهنا