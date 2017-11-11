منح الوزراء صلاحية صرف مكافأة الموظفين من بند ” استقطاب الكفاءات “

طلال الغامدي(صدى):

ذكرت مصادر أن هناك توجيهات بمنح الوزراء صلاحية الصرف من بند استقطاب الكفاءات لمكافأة موظفي الأجهزة الحكومية المرتبطة بالوزارة أو الجهة، التي يرأس مجلس إدارتها الوزير.

وأضافت أن الصلاحيات تعطي للوزراء صلاحية منح المكافأة لمن يثبت تميزه من موظفي القطاعات الحكومية المختلفة، خصوصا أن الأنظمة الحالية تساوي بين المتميز وغيره، إضافة إلى أن تقارير الأداء الوظيفي والعلاوة السنوية لاتفرق بين موظف وآخر سواء متميزا أو غير ذلك.

وأوضحت المصادر أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تحفيز الموظفين المتميزين والحفاظ عليهم والعمل على مكافأتهم، مما يسهم في الارتقاء بالأداء.

يذكر أنه لا يوجد حاليًا أي نظام ينص على منح مكافآت لموظفي الدولة وبالذات على المراتب العامة أو التعليمية أو المهنية المختلفة، باستثناء القطاع الصحي حيث يمنح بدل التميز بنسب مختلفة.