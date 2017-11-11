الجمارك: بدء التبادل التجاري بين المملكة والعراق عبر منفذ عرعر مايو المقبل

خالد الضبيبي(صدى):

أعلن أحمد الحقباني، مدير مصلحة الجمارك، عن بدء تطوير مشروع منفذ عرعر قريبا، ويشمل تطوير المنفذ صيانة وتشغيل، على أن يبدأ التبادل التجاري بين المملكة والعراق في مايو المقبل.

وأوضح الحقباني أنه سيتم إنشاء بوابات للخروج والدخول ومكاتب إدارية للعاملين وأخرى للقطاعات الحكومية العاملة أيضا، كما سيشهد المنفذ حركة اقتصادية تجارية كبيرة بعد الانتهاء من تطويره والبدء بالتصدير والاستيراد عبر المنفذ الذي ظل مغلقا تجاريا لمدة 27 عاما.