الفساد.. في منفاه الأخير!

منة من الله أن تُحكم هذه الأرض بكتابه الكريم وسنة نبيه الأمين.. ومنّة أخرى امتن بها الله علينا أن يَحكم فينا القوي الأمين..وذلك ما ينطق به الفعل لا اللسان.

ها هي الأرض المباركة تزداد بهاء واخضرارًا يسر الناظرين.. بعد نفي الفساد والمفسدين..وتسوية الحقوق والواجبات بين الأبناء كافة دون تهاون مع لون أو عرق أو طائفة.. كلنا على هذه الأرض سواء.. ولا فرق بين إنسان وآخر إلا أن يعمل أحدهم صالحا دون الآخر.

هكذا تبنى المكانة في صفوف الأوائل..وتُعلى الرايات فوق الشهْق.

هذه أرض طيبة تستحق منا كدحا متواصلا دون هوادة.. للانتقال بها من لوثة الغبار والطين..لمناطحة أجرام السماء..فوق السحابات البعيدة.

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العمل ضد الكسل.. وضد الفساد.. وضد كل ما يوقف هذه العجلة الضخمة السائرة واستدامتها نحو الارتقاء الشامل..على كل شبر من هذه الأرض..وفي كل مجال يخدمها وساكنيها..من أجل أن تكون”في الصف الأول من العالم الأول” .

سيأتي جيل ناضج تسربله عزة وطنية بإنجازات رجالات هذا الوطن الأسود الأوفياء.

سيعرف قدر همة من سبقوه..في مجابهة المختبئين خلف الأسوَد..على اختلاف انحرافاتهم.

وسيعرف هذا الجيل رحابة أحلام من سبقوه في بناء مجدهم الشامخ عبر حقب التاريخ المختلفة..وعظم التحديات التي ماجت بتلك الحقب الحادة الطباع.

هذه الأرض ستكون فرصة ذهبية مهداة من السلف للخلف..دولة يعانق مجدها السماء..وتحفها أرواح الأوفياء..من أجل أن تدوم بإذن الله..ثم بهمة خلفهم الذي تفتحت أزهاره على مستقبل أكثر صفاء من عقود حاكها الظلام الذي انقشع للأبد.