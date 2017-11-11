10 سنوات سجن لقائد أمريكي أساء لمجندين مسلمين

واشنطن(صدى):

كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت أن مدرباً في مشاة البحرية الأمريكية ” المارينز ” حكم عليه أمس الجمعة بالسجن 10 سنوات لإسائته لأكثر من 10 مجندين مسلمين توفي أحدهم عام 2016.

وأوضحت المصادر أن ” السارجنت جوزيف فيليكس ” محارب سابق في العراق أتهم بسوء معاملة المجندين خلال تدريباتهم الأساسية بقاعدة باريس آيلاند في ساوث كارولينا.

وكان اثنان من المجندين قد أجبرا على الدخول في آلة تجفيف ملابس بحجم صناعي، وفي إحدى الحالات تم تشغيل الآلة عندما لم يتبرأ المجندان من دينهما.

كما توفي المجند راحيل صديقي، في مارس 2016، إثر سقوطه من شرفة مرتفعة بعد تعرضه لتدريب قاس استمر أياماً فاقت فيه الضغوط التي تعرض لها المعدلات العادية.