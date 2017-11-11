بالفيديو.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طالبات مدارس على شاب

متابعات(صدى):

تعرض طالبتان تتراوح أعمارهما بين 13 و14 عاما لإصابات متعددة بعد طعنهم بالسكين في المعدة والكتف والساق، إثر وقوع مشاجرة بين مراهقات من مدارس تنافسية على شاب حيث قام تلاميذ في مدارس أخرى بتصوير الحادث بواسطة هواتفهم المحمولة.

وقام أحد التلاميذ بنشر المشاجرة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، حيث أكد أنه تم ترتيب المواجهة على ملعب في ريدينجن بيركشاير، وسرعان ما تحولت إلى معركة دموية مع بدء الفتيات الصغيرات القتال.

تم نقل الضحيتين إلى المستشفى، في حين ألقت الشرطة القبض على فتاة ثالثة تبلغ من العمر 15 عاما لاستجوابها، حيث بدأ المحققون التحقيق في الحادث.