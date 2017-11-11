غرفة الرياض تعلن عن وظائف نسائية في 4 شركات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديات، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، هي: ” شركة مخابز الراشد للمواد الغذائية – الشركة العربية للتعهدات الفنية – شركة توكل لوساطة التامين – الشركة السعودية جواهر ” .

وأضافت أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة، باسم ” موظفة خط إنتاج، ومصممة جرافيك، ومسؤولة تسويق، ومديرة مكتب، وأخصائية التسويق الرقمي، ومسؤولة مبيعات، ومسؤولة مشروع، ومندوبات تسويق ومبيعات، وبائعة أزياء، وبائعة مواد تجميل” .

وأوضحت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض- طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2017م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وللاستفسار يرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).

ولتقديم طلب التوظيف، يرجى الدخولهنا