استشارية نفسية: الحالة النفسية السيئة تزيد آلام المفاصل والعظام

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت الاستشارية النفسية الدكتورة هويدة الحاج أن القلق والتوتر والإحباط من أهم أسباب الإصابة بمتلازمة الآلام العضلية، خصوصا عند النساء.

وربطت الدكتورة هويدة الحاج، الحالة النفسية السيئة بآلام المفاصل والعظام، مؤكدة أن الجسم البشري يتأثر بالتكوين النفسي والاضطرابات المحيطة بشكل كبير، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكدت أن المشاعر السلبية والإحباطات النفسية تؤثر سلبا على الجسد ما يزيد الآلام، لاسيما لدى المصابين ببعض الأمراض الروماتيزمية، موضحة أن أطباء الروماتيزم يؤكدون أن تحسين الحالة النفسية يقلل الآلام بشكل واضح، ما يستوجب ضرورة الابتعاد عن مثيرات النفس وعلاجها إن وجدت، باعتباره خير داعم لجسم الإنسان والحفاظ على المفاصل والعظام.