وكالة الخدمات بأمانة تبوك ترفع أكثر من 156 ألف طناً من النفايات خلال 6 أشهر

محمود البلوي(صدى):

قامت الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات بأمانة منطقة تبوك خلال الستة أشهر الماضية, بإصدار 4494 شهادة صحية، و1004 رخصة مهنية جديدة، وتجديد 797 رخصة منتهية، ونقل ملكية 32 رخصة قائمة، ونقل 31 موقعاً إلى أماكن أخرى، وإصدار 705 رخصة فورية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات والمتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن احمد الغبان, أن الأمانة قامت بتقسيم مدينة تبوك إلى خمس مناطق لتنفيذ أربعة عقود للنظافة لمدة خمس سنوات بتكلفة اجمالية بلغت 308.376.845 ريالاً ، مبيناً ان العقد الأول ينفذ بقيمة 99.950.100 ريال ، والعقد الثاني ينفذ بقيمة 110.785.565 ريالاً ، أما العقد الثالث ينفذ بقيمة 37.579.547 ريالاً ، بالإضافة إلى العقد الرابع بقيمة 60.061.633 ريالاً .

وأشار إلى أن هذه العقود تم البدء في تنفيذها من قبل الشركات القائمة على النظافة موزعة على أربع مناطق تشمل جميع احياء مدينة تبوك التي تتجاوز عددها 60 حياً، بالإضافة إلى المنطقة الخامسة وهي منطقة المزارع التي تقوم بخدمتها أمانة منطقة تبوك بالجهود الذاتية وتبلغ مساحتها 118987 كيلو متر مربع وبقوة تزيد عن أكثر من 160 عاملاً و6 ضواغط ومعده.

وأفاد المهندس الغبان أن شركات النظافة القائمة على تنفيذ العقود والجهود الذاتية للأمانة قامت خلال الستة شهور الماضية برفع 156648 طناً من النفايات بالإضافة على رفع 119994 متر مكعب من الأنقاض من داخل الأحياء والشوارع والطرق والساحات بمدينة تبوك.

وأكد أن الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات والإدارة العامة للنظافة قامت بتنظيم حملات توعوية وإرشادية للمواطنين على هيئة منشورات تدعم المحافظة على البيئة وتؤكد على الشراكة مع المجتمع من خلال إطلاق مبادرة كيف تكون سيارتك نظيفة ومدينتك أجمل بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

ولفت وكيل الأمين للخدمات والمتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك, النظر إلى أن الأمانة قامت وبالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بتوزيع سلال على مدارس البنين والبنات الهدف منها إعادة تدوير بعض المواد الاستهلاكية.