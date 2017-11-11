سيدة في دعوى خلع: زوجي يريدني مثل والدته

القاهرة(صدى):

أقامت سيدة مصرية دعوى خلع ضد زوجها ، بمحكمة الأسرة في القاهرة ، مؤكده ” مش عاجبه طبيخي ودايما بيقارني بوالدته ” .

قالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية : منذ أن تزوجته وهو يقارني دائما بوالدته يريدني أكون مثلها في كل شيء كطريقتها في تعاملها مع والده وأسلوبها حتى الطعام يريدني أن أحضيره مثلها تماما و ” عايزني نسخة من والدته بالظبط وألغي شخصيتي ” .

وتابعت: عندما شاهدني أتغير في تصرفاتي مع والدته بسبب ما يفعله معي فأصبحت أتعامل معها بحذر ولم أعد أتحدث معها بدأ يتعصب ويعتدي علي حتى قال لي بكل صراحة عايزك تبقي زي أمي بالظبط لإمَّا هقعد أضرب فيكِ لحد ما تتعلمي وبقي يتلكك بالأكل بحجة أن أكلي وحش.

واستكملت: حاولت كثيرًا أتناقش معه في هذا الأمر وإن كل منا له طريقته في التعامل والحياة ولا يوجد شخص مثل آخر ولكنه مصمم على جعلي نسخة من والدته.