القوات العراقية تستعد لاقتحام راوة ورمانة خلال ساعات

حمود العنزي(صدى):

تستعد القوات العراقية في محافظة الأنبار لاقتحام قضاء راوة ومنطقة رمانة خلال الساعات القادمة، للسيطرة عليها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

وأكدت القيادة العراقية، أن ما تبقى لداعش هو منطقتان فقط غرب البلاد بينما يتحرك عناصر من التنظيم في مناطق تقع بين محافظتي كركوك و صلاح الدين.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد حذّر من هذه التحركات مؤخرا، وطالب القوات الأمنية بمواصلة التحري والتفتيش عن خلايا داعش النائمة.

وفي محافظة الأنبار التي تنتظر القوات فيها الأوامر لاستعادة آخر معقلين للتنظيم، اشتبكت قوات ” عمليات الجزيرة ” مع متطرفين قرب منطقة الرمانة، انتهت بتفجير جسر، فيما هرب عناصر داعش باتجاه سوريا.

وأكدت القوات المشتركة أن قواتها أحكمت تطويق الرمانة، وسيتم اقتحامها وقضاء راوة معاً خلال الساعات القادمة.