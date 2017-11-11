بالصور| ميلانيا ترامب في الصين رغم سفر زوجها الرئيس الأمريكي.. تعرف على السبب

متابعات(صدى):

ترك الرئيس الأميركي دونالد ترمب، زوجته ميلانيا ترامب في الصين وسافر متجهاً إلى فيتنام لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك)

وقامت السيدة الأميركية الأولى حديقة حيوان حيث أطعمت حيوان الباندا العملاق “جو جو” وتعرفت على عاداته الغذائية.

وكتبت ميلانيا على لافتة في الحديقة: ” شكرا لحديقة حيوان بكين! كان رائعا لقاء جو جو! ميلانيا ترامب “.

وفي وقت لاحق تفقدت ميلانيا قطاع موتيانيو من سور الصين العظيم الذي يمتد أكثر من 20 ألف كيلومتر وهو من المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

واستغلت ميلانيا، مثل سابقاتها من زوجات الرؤساء، موقعها للترويج لقضايا عامة مثل حماية الأطفال من التنمّر (مضايقات أقرانهم) ومكافحة انتشار استخدام المسكنات الأفيونية في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة على ” تويتر ” مع رحيله من بكين إن المحطة التالية لزوجته ستكون ألاسكا حيث ” ستحيي قواتنا الرائعة “.