جامعة الإمام تنظم ملتقى ” أثر المعلم والمعلمة في تحقيق الأمن الفكري “

خالد الضبيبي(صدى):

تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بوحدة التوعية الفكرية، غدا الأحد، ” الملتقى الحادي عشر لأثر المعلم والمعلمة في تحقيق الأمن الفكري في المؤسسات التعليمية ” بمحافظة حفر الباطن.

ويهدف الملتقى الذي يستمر حتى يوم الأربعاء، إلى تعزيز الحب والولاء لقادة هذه البلاد المباركة وتأصيل الأمن الفكري وتعزيزه في نفوس المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وتحصين عقول الناشئة ووقايتها من الانحرافات الفكرية والتعرف على مظاهر الانحراف عند الشباب ومعالجتها وإبراز العلاقة الوثيقة بين حب الوطن والانتماء إليه وبين الأمن الفكري المنشود، والتأكيد على مسؤولية المعلم والمعلمة في تحقيق الأمن الفكري داخل المؤسسات التعليمية وبيان آثار ذلك وبيان خطورة الانحراف الفكري وآثاره المدمرة على الفرد والمجتمع والدولة وعلاقته بالإفساد في الأرض والإرهاب، والتحذير الجازم والواضح من الجماعات والتيارات والتنظيمات المتطرفة وواجب المؤسسات التعليمية في الحماية والتحصين الفكري، و إثراء المكتبة المدرسية بالمعلومات الكافية عن الأمن الفكري ووسائل تحقيقه.