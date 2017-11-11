لاعبو أبها يرفعون لافتة عزاء في شهداء طائرة الأمير منصور بن مقرن المنكوبة

ماجد محمد(صدى):

رفع لاعبو فريق أبها، لافتة عزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير ومرافقيه من المسؤولين، وذلك خلال مباراة فريقهم أمس الجمعة مع نادي حطين ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

ووجه اللاعبون لافتة عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والأمير مقرن بن عبدالعزيز في وفاة الأمير منصور ومرافقيه بتحطم الطائرة.

وكانت المباراة التي جمعت فريقي أبها وحطين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بينهما ليرتفع رصيد أبها إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثالث، فيما وصل نادي حطين إلى النقطة الثالثة في المركز الرابع.