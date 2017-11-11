تركي آل الشيخ يعلق على خسارة الأخضر أمام البرتغال

نواف السالم(صدى):

غرد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” اليوم ، معلقا على مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب البرتغال بأن النتيجة غير مرضية، مؤكدا أن الأخضر خرج بفوائد فنية من اللقاء.

وكتب آل الشيخ: ” ‏شاهدت مباراة منتخبنا مع البرتغال، والحقيقة أن النتيجة غير مرضية، لكن أثق أننا خرجنا بفوائد فنية أكبر من هذه التجربة القوية “.

وأضاف ” المنتخب لعب أمام بطل أوروبا، وجماهيره الكثيفة، وهي تجربة لابد أنها ستساهم في رسم شخصية فريق نعده للمونديال بطريقة مناسبة “.

وتابع ” أثق أن الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخب تسير بتصاعد جيد في التحضير للمونديال، ونحن كجماهير ومسئولين سنسعى لمساعدتهم في الوصول للهدف الذي نتطلع له جميعا “.

وختم حديثه ” يظل الأخضر أولا، وبالتوفيق إن شاء الله له في المباريات القادمة وفي برنامجه التحضيري لروسيا 2018 “.

وكان المنتخب السعودي قد خسر بثلاثية أمام منتخب البرتغال أمس (الجمعة) في مواجهة ودية، في إطار استعدادات الأخضر لمونديال روسيا 2018.