انفجار سيارة يودي بحياة ملكة جمال الأرض

نورة الشهري(صدى):

توفت ملكة الجمال ستيفاني ريفيرا كامارينا، إثر إصابتها بحريق شبّ في سيارة فارهة كان يقودها صديقها يوم الأحد الماضي.

وذكر موقع صحيفة ” صن ” البريطانية أن ستيفاني (26 عاماً) التي توجت ملكة جمال الأرض باجا كاليفورنيا في عام 2015، كانت داخل السيارة برفقة الرئيس التنفيذي السابق لشركة “ماريغوانا” الطبية مايكل لاماس (33 عاماً)، حين تعرضا لحادث مرعب في سان دييغو، بسبب القيادة المتهورة بسرعة ميل في الساعة.

وفقد لاماس سيطرته على السيارة مصطدماً بشجرة، ما أدى إلى انفجار السيارة واشتعال النيران، ومقتله على الفور.