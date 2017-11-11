التفاصيل الكاملة للقبض على قتلة الشهيد القحطاني

خالد الضبيبي(صدى):

أكد اللواء منصور التركي، متحدث وزارة الداخلية بحسب صحيفة محلية أن مقاومة محمد العبد العال ومصطفى السبيتي لرجال الأمن ببلدة تاروت بمحافظة القطيف بأسلحة رشاشة ومسدسات، إثر مداهمة نفذتها الجهات الأمنية للقبض عليهما على خلفية قتل رجل الأمن جندي أول عبدالله بدر القحطان تسببت في إصابتهما.

وكان الشهيد القحطاني متوقفا في إشارة مرور بمنطقة البحاري الاثنين الماضي حين داهمه ملثمون وفتحوا باب سيارته وأطلقوا عليه النار ولاذوا بالفرار، ليتوفى في مكانه قبل نقله إلى المستشفى بحسب صحيفة ” مكة “.

ووفق معلومات فإن كاميرات المراقبة المثبتة في أحد المحلات القريبة من موقع الحادث سهلت على رجال الأمن العثور عليهما.

وقبض على الاثنين بمنزل في حي المشاري بتاروت أمس، ولمصطفى شقيقان « منتظر وعادل»، محتجزان أيضا على خلفية قضايا ذات صلة بالإرهاب.