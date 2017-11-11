حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

حمود العنزي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، السبت، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ” القصيم ، الرياض ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة “، فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية و على المرتفعات الجنوبية الغربية ” جازان ، عسير ، الباحة ” ، قد تتخللها تشكيلات من السحب الركامية الممطرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-38كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .